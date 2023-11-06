Три знака зодиака, у которых неудачное время в любви и отношениях 5 ноября 2023 года

Сегодня, 5 ноября 2023 года, три знака зодиака столкнутся с неудачным временем в любви и отношениях. Это связано с тем, что Луна находится в квадрате к Урану, что создает атмосферу нервозности и нестабильности.
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