Лесоповал: Финляндия предложила украинским беженцам самим добывать себе евро-пайку

В Суоми призвали гостей из незалежной валить лес и рубить дрова. А иначе — отмена пособия и депортация в 24 часа Людмила Николаева Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов На лесоповал будут отправлять украинских беженцев в Финляндии.
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