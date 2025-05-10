БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лесоповал: Финляндия предложила украинским беженцам самим добывать себе евро-пайку

Лесоповал: Финляндия предложила украинским беженцам самим добывать себе евро-пайку

В Суоми призвали гостей из незалежной валить лес и рубить дрова. А иначе — отмена пособия и депортация в 24 часа Людмила Николаева Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов На лесоповал будут отправлять украинских беженцев в Финляндии.

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