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Регионы России

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В Курской области сбито 145 вражеских беспилотников за сутки

В Курской области сбито 145 вражеских беспилотников за сутки

С 5 по 6 сентября силы противовоздушной обороны Курской области уничтожили 145 вражеских беспилотных летательных аппаратов различных типов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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