В Курской области сбито 145 вражеских беспилотников за сутки

С 5 по 6 сентября силы противовоздушной обороны Курской области уничтожили 145 вражеских беспилотных летательных аппаратов различных типов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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