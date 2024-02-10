Анастасия Кулешова: «Понимала, что на финише Степанова сильнее нас с Истоминой. Наполовину довольна результатом»

Кулешова завоевала серебро, победила Вероника Степанова, Мария Истомина стала третьей. «Гонку еще надо будет проанализировать с тренером, я просто шла в своем темпе, понимая, что мне нужно было как можно дальше отбросить девочек, потому что на финише я не самый сильный и быстрый спортсмен.