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Восток нам не дальний

Восток нам не дальний

Мы следим за хроникой СВО, но сегодня отправимся на Дальний Восток. С августовского посещения Путиным Курильского острова Итуруп внимание обращено к российско-японским отношениям.

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