В США заявили о напряженности в отношениях между спецслужбами Украины и Запада

Сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти заявил, что напряженность в отношениях между спецслужбами Украины и их коллегами из США и Великобритании нарастает.
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