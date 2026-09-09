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Иркутск Сегодня

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Жителям Иркутского округа начнут выплачивать компенсации уже сегодня

Уже сегодня, 9 июля, в Иркутском округе начнутся выплаты компенсаций тем жителям, у которых из-за вспышки заразного узелкового дерматита был изъят скот.

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