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Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Новосибирской области

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Новосибирской области

Глава семейства поторопился закрыть заслонку печи, не дав топливу основательно прогореть.Среда, 15 ноября, едва не обернулась трагедией для семьи из четырёх человек из села Новочановского Барабинского района.

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