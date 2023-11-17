Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Новосибирской области

Глава семейства поторопился закрыть заслонку печи, не дав топливу основательно прогореть.Среда, 15 ноября, едва не обернулась трагедией для семьи из четырёх человек из села Новочановского Барабинского района.
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