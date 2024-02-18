Польский генерал Скшипчак: Сегодня у армии Украины нет наступательного потенциала

Свой комментарий генерал Вальдемар Скшипчак, бывший замглавы польского министерства обороны, дал изданию Rzeczpospolita в связи с тем, что на днях президент Польши Анджей Дуда в ответ на вопрос, удастся ли украинцам вернуть Крымский полуостров, заявил следующее:Я не знаю, вернут ли они Крым, но я верю, что они вернут Донецк и Луганск.