Байден объяснил, кто должен управлять Газой и Западным берегом

Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершен созданием отдельного палестинского государства, при этом сектор Газа и Западный берег должны оказаться под управлением обновленного палестинского правительства, заявил Джо Байден в своей статье для The Washington Post.
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