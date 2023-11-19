Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Байден объяснил, кто должен управлять Газой и Западным берегом

Байден объяснил, кто должен управлять Газой и Западным берегом

Конфликт на Ближнем Востоке должен быть завершен созданием отдельного палестинского государства, при этом сектор Газа и Западный берег должны оказаться под управлением обновленного палестинского правительства, заявил Джо Байден в своей статье для The Washington Post.

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