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Офисы пустеют, аренда дорожает: почему меняется столичный рынок недвижимости

Офисы пустеют, аренда дорожает: почему меняется столичный рынок недвижимости

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Рост вакантности в гибких офисах столицы до 18,7 % при параллельном подорожании рабочего места на 4,1 % не является необычным для активно развивающегося сегмента.

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