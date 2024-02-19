Компетенции специалиста в фармацевтической логистике

Динамичное движение бизнеса напрямую зависит от уровня компетенций сотрудников. Вектор развития персонала определяется при этом несколькими факторами, к ним можно отнести следующие: профессиональные знания, приобретаемые.
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