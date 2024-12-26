В Надымском районе депутаты решили жилищный вопрос матери-одиночки

Матери-одиночке из Надыма помогли решить жилищный вопрос. Женщина обратилась в общественную приемную партии «Единая Россия» в просьбой посодействовать ей в получении квартиры по коммерческому найму, сообщила руководитель приемной и зампред Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.
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