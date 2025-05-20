Чите грозит музыкальный кризис

Преподаватели кафедры музыкального искусства ЗабГУ бьют тревогу: из-за автоматизации программы «1С Университет» из учебной нагрузки исчезли часы на индивидуальные занятия по дисциплинам: специальный музыкальный инструмент, дирижирование, вокальная подготовка.
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