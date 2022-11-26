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Гальтье про ЛЧ: «ПСЖ» учится через провалы. Ее не выиграть, поставив 10 лучших игроков мира в состав»

Кристоф Гальтье ответил на вопрос о готовности «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов. «Победа в Лиге чемпионов достигается не благодаря сочетанию великих или очень дорогих игроков.

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