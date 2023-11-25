Основные фондовые индексы США завершили ростом четвертую неделю

Промышленный Dow Jones возглавил рост американских индексов в пятницу с результатом + 0,33%. Этому тренду способствовал повышенный спрос инвесторов на акции Walmart, из-за ожиданий позитивных результатов ритейлера по продажам в «черную пятницу».
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