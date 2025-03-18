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Юристы: за что пенсионеры могут не платить и получать компенсацию

Юристы: за что пенсионеры могут не платить и получать компенсацию

Пенсионеры получат новые льготы: за что можно не платить и получать компенсацию.Юристы рассказали о том, какие новые льготу получат пенсионеры, а также за что они могут не платить и получать компенсацию.

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