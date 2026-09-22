Песков: Россия выступает за прочный мир на Украине, а не за временное перемирие

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: — Россия выступает за прочный мир на территории Украины навсегда, а не за временное перемирие, — заявил Песков.
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