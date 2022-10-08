Депутат Гаврилов: впервые системно значимый банк начнет на полноценной основе работать в Крыму

Бизнес и финансы

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон об акционерных обществах, разрешающий банку ВТБ приобрести контрольный пакет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) — системообразующего банка Крыма.