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Захарова шуткой ответила на совет Байдена летать за лекарствами в РФ

Захарова шуткой ответила на совет Байдена летать за лекарствами в РФ

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступления американского президента Джо Байдена перед конгрессом США "каким-то мезозойским постмодерном".

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