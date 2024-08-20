Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в Москве

В Головинском районе планируется возвести новую взрослую поликлинику на 750 посещений В Москве почти тридцать гектаров выделено инвесторам и застройщикам под строительство социальных объектов с начала 2024 года.
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