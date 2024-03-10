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Военное обозрение

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В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны

В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны

На линии фронта без значительных изменений, ВСУ сумели приостановить наступление ВС России вводом резервом.

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