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Спорт Уик-Энд

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Агент Барбоза: Адаптация Даку в «Спартаке» проходит медленнее, чем хотелось бы. Угальде играет большую роль

Агент Барбоза: Адаптация Даку в «Спартаке» проходит медленнее, чем хотелось бы. Угальде играет большую роль

«Даку нужно время на адаптацию к партнёрам и игре «Спартака», тактика играет роль. Адаптация проходит медленнее, чем хотелось бы, - заявил известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза.

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