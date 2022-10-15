В Орловской области мошенники предоставляют фальшивые удостоверения сотрудников банков

В Орловской области отмечается новая волна широко распространённой схемы, когда для обмана граждан мошенники представляются сотрудниками Центрального Банка и предлагают подтвердить свою принадлежность к мегарегулятору официальным документом.
В Орловской области отмечается новая волна широко распространённой схемы, когда для обмана граждан мошенники представляются сотрудниками Центрального Банка и предлагают подтвердить свою принадлежность к мегарегулятору официальным документом.
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