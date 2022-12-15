Царьград

5 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Мочить их надо, а не предупреждать!Рогов предостерёг...
  • вага карлито
    Время  начало работать в наших интересах потому торопится не надо! Нужно работать по уничтожению  слякоти  бандеровск...Россия нанесла са...
  • вага карлито
    Во гнусь а до Донецка достают! Сколько можно беречь скакуасов вдарить хорошенько по  куеву разок что бы не тявкали!Залужный пожалова...

Украина начала бороться с Церковью с помощью военкомов

Украина начала бороться с Церковью с помощью военкомов

Защищающие свои храмы от раскольников православные настоятели начали получать повестки в армию.Новостной телеграм-канал "Правблог" сообщает, что священники канонической Украинской Православной Церкви начали получать повестки в армию от военкоматов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх