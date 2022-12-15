Украина начала бороться с Церковью с помощью военкомов

Защищающие свои храмы от раскольников православные настоятели начали получать повестки в армию.Новостной телеграм-канал "Правблог" сообщает, что священники канонической Украинской Православной Церкви начали получать повестки в армию от военкоматов.
Защищающие свои храмы от раскольников православные настоятели начали получать повестки в армию.Новостной телеграм-канал "Правблог" сообщает, что священники канонической Украинской Православной Церкви начали получать повестки в армию от военкоматов.
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