Многокомпонентное вмешательство улучшает качество жизни при гиперактивном мочевом пузыре

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, многокомпонентное вмешательство улучшает качество жизни, связанное со здоровьем (HRQOL), у женщин с гиперактивным мочевым пузырем средней и тяжелой степени.
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