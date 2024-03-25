Суд арестовал обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 марта

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" на концерте группы "Пикник".
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