ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, пятое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1283 = В определённый момент вы должны отпустить ситуацию и позволить тому, что предназначено, случиться =В отношениях мужчины и женщины затронуты все слои сознания: от поверхностных - до замысла Творца и Духа = Главное, наведите порядок, прежде всего, в своих мыслях, и вы будете просто поражены тем, насколько всё изменится вокруг = Добрые люди не обязательно хороши, злые - не обязательно плохи (добрые часто слабы от природы, а злые - сильны) = Если бы вы только знали, как вы сильны и светозарны, вы бы не проклинали, не осуждали и не искажали себя так, как вы это делаете! = Если мы научимся успокаивать свой ум, слушать Душу, то никогда не будем ошибаться, потому что Душа знает всё! = Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с Жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок = Жизнь - это Божественная игра, но она превращается в борьбу, как только ты отождествляешься со своей ролью = Каждый человек идёт по собственному Пути - накапливает свой опыт.