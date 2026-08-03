Собянин сообщил о начале обновления корпусов Морозовской больницы

Обновление корпусов 11 и 22а началось в Морозовской детской городской клинической больнице. Как сообщил Сергей Собянин, там работают неонатологическое отделение и центр расширенного неонатального скрининга.
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