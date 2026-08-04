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LE Short — Live cattle's bounce is just bait for the next leg do

LE Short — Live cattle's bounce is just bait for the next leg do

LE Short — Live cattle's bounce is just bait for the next leg do Live Cattle Futures CME:LE1! mnktrd Live cattle futures are facing an aggressive selloff, with fundamental reports highlighting multi-month lows and heavy weekly losses.

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