МЭА ожидает роста мирового спроса на газ даже при достижении углеродной нейтральности

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.
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