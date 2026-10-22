Немецкий наемник, подписавший контракт с ВСУ в прошлом году, дезертировал. Бежавшего из украинской армии военного задержали сотрудники ФСБ, в его отношении принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.