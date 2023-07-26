Минутка "В нашу гавань заходили корабли"

Здорово мосту подосрали, молодцы. Давно шуток про красные линии не было, а так смищно смиякались. Гопака плясали, козацкую классическую перемогу отмечали "воевать не умеем, только подгадить, ох и удаль наша сакральная".
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