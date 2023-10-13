Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Действия израильской армии в секторе Газа, которая с 7 октября наносит там удары по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС, — это всего лишь начало ответа еврейского государства на атаку, совершенную против него радикалами из этого движения.
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