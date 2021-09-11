Тушёная белая рыба с томатами и оливками.

Ингредиенты: Оливковое масло – 2 ч.л. Филе трески или любой другой белой рыбы – 4 шт. Соль по вкусу Перец по вкусу Чеснок, нарезать тонкими пластинами – 2 зубчика Лук, нарезать – 1 шт.
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