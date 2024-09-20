Овечкин назвал главной задачей "Вашингтона" найти правильные сочетания звеньев

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что в первую очередь команде необходимо найти правильные сочетания звеньев, чтобы добиться успеха в сезоне.