Сегодня Депутаты городской думы Екатеринбурга от партии КПРФ голосовали против повышения зарплаты главе города и председателю думы

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской Думы среди прочих рассматривался чрезвычайно интересный вопрос – о повышении зарплаты сотрудникам администрации уральской столицы, прежде всего главе города, председателю Думы и его заместителю.
Сегодня на заседании Екатеринбургской городской Думы среди прочих рассматривался чрезвычайно интересный вопрос – о повышении зарплаты сотрудникам администрации уральской столицы, прежде всего главе города, председателю Думы и его заместителю.
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