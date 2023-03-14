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Сегодня Депутаты городской думы Екатеринбурга от партии КПРФ голосовали против повышения зарплаты главе города и председателю думы

Сегодня Депутаты городской думы Екатеринбурга от партии КПРФ голосовали против повышения зарплаты главе города и председателю думы

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской Думы среди прочих рассматривался чрезвычайно интересный вопрос – о повышении зарплаты сотрудникам администрации уральской столицы, прежде всего главе города, председателю Думы и его заместителю.

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