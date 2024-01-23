В Минске возбудили дела против журналиста Дубовца

Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовные дела против «блогера и журналиста экстремистского формирования» «Радио Свобода» Сергея Дубовца за нарушение законов о борьбе с экстремизмом, запрете реабилитации нацизма и отрицании геноцида белорусского народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии