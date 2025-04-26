Венесуэльские школьники и диаспора написали «Диктант Победы»

В Каракасе открылись две площадки международной патриотической акции «Диктант Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 26 апреля пресс-служба российского посольства в Венесуэле.
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