Эстония готова нанести превентивный удар по России, чтобы защитить НАТО — Карус

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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smolnuy
🤣
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17 час.
ЕБ
Евгений Бутяра
😂
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16 час.
Traveller
Планируют аж 10 дней прятаться по подвалами болотам? Смелое предположение!
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14 час.

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