MWM: российские истребители МиГ-31БМ востребованы из-за характеристик радара

Истребители-перехватчики российского производства МиГ-31БМ (в кодификации НАТО — Foxhound) широко востребованы благодаря своим исключительным летным характеристикам и мощной бортовой радиолокационной станции (РЛС).
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