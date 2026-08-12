7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 262 подписчика

Ольга Зуева повторно подала в суд на Данилу Козловского по делу об алиментах

Ольга Зуева повторно подала в суд на Данилу Козловского по делу об алиментах

Экс-возлюбленная артиста вновь обратилась к юристам. Данила Козловский и Ольга Зуева Anatoly Lomokhov/Global Look PressОтношения 39-летнего Данилы Козловского и 37-летней модели Ольги Зуевой давно остались в прошлом, однако они продолжают поддерживать связь ради общей дочери — шестилетней Оды-Валентины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии