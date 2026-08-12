Ольга Зуева повторно подала в суд на Данилу Козловского по делу об алиментах

Экс-возлюбленная артиста вновь обратилась к юристам. Данила Козловский и Ольга Зуева Anatoly Lomokhov/Global Look PressОтношения 39-летнего Данилы Козловского и 37-летней модели Ольги Зуевой давно остались в прошлом, однако они продолжают поддерживать связь ради общей дочери — шестилетней Оды-Валентины.
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