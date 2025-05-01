Тихановская успокаивает поляков, испугавшихся белорусской шутки 

На польском телеканале телеканалу TVP всерьез восприняли шуточное заявления, сделанное на стриме у Григория Азаренка о территориальных претензиях Белоруссии к Польше.
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