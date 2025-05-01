Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Меня удивляет только одно, у Демпартии, что?, больше нет более достойных кандидатов на лидерство? Тогда совершенно то...Оправившаяся посл...
  • vagas Karlito
    Только прощалыги до конца будут бороться против сделки не имеющей под собою ничего кроме бумаги на ней зафиксированно...Зеленского назвал...
  • Лев Добрый
    А Трамп шантажист, у него семь пятниц на неделе!😱👈😜👍США приняли пас. ...

Тихановская успокаивает поляков, испугавшихся белорусской шутки 

Тихановская успокаивает поляков, испугавшихся белорусской шутки 

На польском телеканале телеканалу TVP всерьез восприняли шуточное заявления, сделанное на стриме у Григория Азаренка о территориальных претензиях Белоруссии к Польше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Якобы прдставитель оппозиции вернее национальный предатель!
Ответить
15 час.
Eduard
Польша когда Германии вернет территории?
Ответить
15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Это тупое чмо еще живо?
Ответить
11 час.
наверх