Как в мире отмечают День борьбы с безнаказанностью за убийства журналистов 2 ноября Алексей АприамовЕжегодно во вторые сутки ноября во всем мире отмечается Международный День борьбы Организации Объединенных Наций против безнаказанности за убийства журналистов.