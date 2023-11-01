Как в мире отмечают День борьбы с безнаказанностью за убийства журналистов 2 ноября Алексей АприамовЕжегодно во вторые сутки ноября во всем мире отмечается Международный День борьбы Организации Объединенных Наций против безнаказанности за убийства журналистов.
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