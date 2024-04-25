Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Она трижды звонила в службу спасения из логова маньяка, но операторы лишь смеялись

Она трижды звонила в службу спасения из логова маньяка, но операторы лишь смеялись

История Александры Мачешану.В 2019 году это дело всколыхнуло всю Румынию. Оно привело к масштабному митингу, в ходе которого было уволено не одно высокопоставленное лицо.

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