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Более 700 пожарных и спасателей обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве

Более 700 пожарных и спасателей обеспечат пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве

В Москве будет обеспечена пожарная безопасность во время пасхальных богослужений. Согласно заявлению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут работать в течение ночи с 4 на 5 мая.

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