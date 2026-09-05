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При эвакуации из‑за атак БПЛА ВСУ погибли трое мирных жителей

При эвакуации из‑за атак БПЛА ВСУ погибли трое мирных жителей

Беженка из населенного пункта Родинское в ДНР Оксана Сыдоренко рассказала, что в ходе эвакуации из села из‑за атак украинских беспилотников погибли трое мирных жителей.

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