РИА Новости: силовики выясняют данные о подозреваемом в убийстве Кириллова

Российские силовики устанавливают, законно ли находился в РФ вероятный исполнитель террористического акта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник, сообщает РИА Новости.
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