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Позитив для оптимистов

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Украины нет. Создать её может только Россия

Украины нет. Создать её может только Россия

© CC0, Freepik Ростислав Ищенко Недавно в социальных сетях появилось очередное видео из Львова, на котором местная жительница переживает, что на фронте гибнут львовские парни, которых называет генофондом нации.

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