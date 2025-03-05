Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из своих арсеналов. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности передачи зенитных комплексов Patriot и подобного вооружения.
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