Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из своих арсеналов. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности передачи зенитных комплексов Patriot и подобного вооружения.